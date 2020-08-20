В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Поэтому из-за того, что в регионе продлен режим повышенной готовности, 1 сентября на Кубани не будет торжественных линеек. Они будут проведены только для учеников 1, 9 и одиннадцатых классов.

И то - на улице, и с соблюдением социальной дистанции.

Кстати, в Краснодарском крае хоть и продлили режим повышенной готовности, но разрешили работать организациям дополнительного детского образования. С одним условием – с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

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