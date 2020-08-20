На Кубани женщина из-за страховки инсценировала нападение на себя

Фото ГУ МВД по краю

В дежурную часть полиции в Каневском районе с заявлением обратилась 26-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что на одной из улиц станицы на нее напал неизвестный мужчина, который угрожал ей ножом и избил.

Что-то в рассказе женщины сразу показалось оперативникам странным, но они, тем не менее, провели положенную в таких случаях проверку. Драматические события, о которых поведала женщина, по результатам проверки не подтвердились.

Зато полицейским удалось выяснить несколько иные обстоятельства.

Оперативники установили, что мнимая «жертва нападения» имеет множество долгов по микрозаймам, а вот погасить их не может. В то же время у женщины имеется страховка.

Вот она и решила инсценировать нападение на себя, чтобы при помощи страховых выплат погасить долги.

- Следственным отделом ОМВД России по Каневскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.