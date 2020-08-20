Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Сочи создали площадку для выгула собак рядом с мемориалом павшим воинам

Ранее своих питомцев хозяева выгуливали прямо на территории мемориала
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
КомментироватьОставить комментарий
Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Власти Центрального района Сочи решили организовать специальную площадку для выгула собак неподалеку от мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал, построенный в 1985 году, находится в густонаселенном Завокзальном микрорайоне, и с некоторых пор его территорию облюбовали для прогулок местные жители со своими питомцами. То обстоятельство, что здесь захоронены останки около 2 тысяч советских солдат, их нисколько не смущает.

Властям района от сочинцев стали поступать многочисленные жалобы на сей счет.

Новое место для выгула собак организовано в сотне метров от мемориала, в районе улицы Тоннельной.

- Недалеко от мемориала установили таблички, запрещающие осквернять территорию. Полиция и дружинники будут патрулировать территорию,- рассказал заместитель главы района Роман Ахметов.