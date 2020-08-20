В Сочи создали площадку для выгула собак рядом с мемориалом павшим воинам

Фото мэрии Сочи

Власти Центрального района Сочи решили организовать специальную площадку для выгула собак неподалеку от мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал, построенный в 1985 году, находится в густонаселенном Завокзальном микрорайоне, и с некоторых пор его территорию облюбовали для прогулок местные жители со своими питомцами. То обстоятельство, что здесь захоронены останки около 2 тысяч советских солдат, их нисколько не смущает.

Властям района от сочинцев стали поступать многочисленные жалобы на сей счет.

Новое место для выгула собак организовано в сотне метров от мемориала, в районе улицы Тоннельной.

- Недалеко от мемориала установили таблички, запрещающие осквернять территорию. Полиция и дружинники будут патрулировать территорию,- рассказал заместитель главы района Роман Ахметов.