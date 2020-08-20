Коронавирус в Адыгее, последние новости на 20 августа 2020. Фото: Виталий КАРНАУХ

Коронавирус в Адыгее - последние новости на 20 августа 2020, самые важные. В Республике продолжают выявлять заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Оперативный штаб ежедневно публикует последние новости о ситуации с коронавирусом в Адыгее.

По данным на 20 августа, в Адыгее коронавирусом с начала пандемии заразились 3195 человек, за последние сутки 16 человек. Отмечается, что велика доля выздоровевших - 2673 человек, из нх 19 за последние сутки. Однако есть и случаи летальных исходов. С подтвержденным диагнозом коронавирус в Адыгее скончались 25 человек, в том числе один за последние сутки.

Как рассказали в оперштабе, женщине было 68 лет, она проживала в Красногвардейском районе. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причиной смерти стал COVID-19.

Как расположилось количество заболевших по муниципальным образованиям республики. Больше всего ковидных больных выявлено в столице Адыгеи - Майкопе. С начала пандемии болезнь здесь зафиксировали у 1012 человек. Следом за Майкопом идет Тахтамукайский район - здесь заболели 616 человек. Затем Красногвардейский район - 404 заболевших. В Майкопском районе 295, Теучежском - 266. В городе Адыгейске 256 больных с начала пандемии, в Кошехабльском районе - 182. В Шовгеновском районе - 85, в Гиагинском 79 человек заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии.