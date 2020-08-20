Появилось видео, где толпа мужчин и женщин подралась на базе отдыха в Сочи

Фото: instagram.com/gk_news

Сочинцы распространяют видеоролик, на котором видна массовая драка на одной из местных баз отдыха. В кадр попали мужчины и женщины, которые, вероятно, что-то выясняли, а потом пустились друг на друга с кулаками. Примечательно, что все были в плавках и купальниках, вокруг было много детей, так как события происходили на детской площадке.

Попавший на видео инцидент произошел еще 28 июля, сообщает информационный портал «Кубань 24». В драке приняли участие, как минимум, человек десять. Родители уводили подальше от «грозных бойцов» своих детей.

Однако в полиции о данном происшествии не знают. Вероятно, конфликт был локальным, потому сотрудников правоохранительных органов никто не вызвал. А, может, спор после драки все же удалось разрешить.

- В полицию не поступало заявлений по данному факту, прокомментировали источнику в пресс-службе сочинского УВД.