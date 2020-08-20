В Темрюке за взятку в 300 тысяч рублей осужден бывший следователь СК

Фото прокуратуры КК

В сентября 2018 года следователь СК по Темрюкскому району работал с уголовным делом в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве.

В ходе допроса одной из свидетельниц по делу, следователь узнал о том, что она, возможно тоже причастна к убийству.

Тем не менее, следователь не организовал проверку , а вместо этого решил получить от женщины взятку,припугнув ,что тоже привлечет ее к ответственности. За отказ от проверки следователь потребовал передать ему 300 тысяч рублей.

Об этом наглом вымогательстве женщина сообщила сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю, которые задержали сотрудника СК сразу после передачи ему денег.

Теперь бывший следователь предстал перед судом. На заседании от категорически отвергал свою причастность к преступлению. Однако, его доводы суд во внимание не принял.

- Темрюкским районным судом подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, со штрафом в размере 30 кратной суммы взятки (9 миллионов рублей), с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Наказание осужденному надлежит отбывать к колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил,- сообщает пресс-служба краевого суда.