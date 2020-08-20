Напавшему на 12-летнюю девочку в Анапе иностранцу предъявлено обвинение в покушении на убийстве

Фото ГУ МВД по краю

Как ранее сообщала «Комсомолка», днем 18 августа девочка с подругой шли в библиотеку, расположенную в 12 микрорайоне Анапы. В этот момент на ребенка напал мужчина, ударивший девочку ножом в спину и живот. Затем нападавший убежал.

Очевидцы вызвали на место бригаду «Скорой». Прибывшие медики доставили девочку в больницу, где она находится до сих пор.

Вскоре нападавший был задержан.

- Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела 28-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство 12-летней девочки (ч.3 ст. 30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ),-сообщает СУ СК по краю.

Обвиняемый находится под стражей.