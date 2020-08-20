До конца 2020 года жилье на Кубани получат 1400 детей-сирот

Фото администрации КК

Вдвое больше средств, чем годом ранее, на выделение жилья для детей-сирот планируется потратить из бюджета края в этом году.

Как ожидается, к концу 2020-го квартиры получат 1400 ребят.

За 10 лет квартиры в крае получили почти восемь тысяч детей-сирот. Работа ведется в рамках краевой программы «Дети Кубани».

– На средства программы в новостройках приобретается жилье для жителей региона, имеющих право на такую поддержку. Квартиры благоустроенны, с косметическим ремонтом, газовой плитой – полностью готовы к проживанию, – рассказали в краевом Минтруда.

Сейчас районами края заключены контракты на 809 жилых помещений – это на 15,3% больше, чем в этот период в прошлом году.