Рядом со школой в Краснодаре появятся новые светофоры

Фото мэрии Краснодара

Через несколько дней и на пересечении улиц Героя Аверкиева и и Героев- Разведчиков в Краснодаре закончится монтаж и наладка сразу четырех светофоров для автомобилистов и двух электронных регулировщиков движения для пешеходов. Устройства будут снабжены кнопками ручного правления.

- Кнопки вызова для ручного управления светофорами располагаются на опорах по обеим сторонам ул. им. Героя Аверкиева возле нанесённой дорожной разметки. Пешеходный переход — часть пути для учеников новой школы по. ул. им. Героя Аверкиева, 32.,- сообщает мэрия Краснодара.

Такое количество светофоров появится на перекрестке не случайно. Расположенная рядом школа построена в прошлом году и считается городским рекордсменом по числу учеников первых классов.

Установку и наладку оборудования завершают работники ГУП Краснодарского края СМЭУ.