В Геленджике туристов с палатками попросили покинуть лес

Фото мэрии Геленджика

В Геленджике сотрудники местной мэрии, МЧС и полиции провели экстренный рейд по окрестностям курорта.

Здесь, в лесу любят останавливаться туристы с их палатками. Отдыхающие расположились среди сухой листвы, не зная об объявленном в крае предупреждении о пожароопасности 5 класса. Из-за палящей жары все в лесу может вспыхнуть в любой момент.

А это означает полный запрет на посещение лесов людьми.

- С 14 августа введены ограничения пребывания граждан в лесах. Граждане, пребывающие в лесу, были проинформированы о необходимости покинуть территорию леса в связи с действующими ограничениями,-сообщает мэрия Геленджика.