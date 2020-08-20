Фермерам Кубани предоставят торговые места на льготных условиях

Фото администрации КК

На Кубани около 80% сельхозпродукции фермерских хозяйств продается на рынках, ярмарках и передвижных объектах.

На совещании в администрации края проанализировали потребность фермеров в торговых местах и возможность организовать для них новые возможности для сбыта продукции.

- Для этого следует предусмотреть дополнительные льготные условия. В частности, фермеры должны иметь возможность получать места торговли без проведения торгов или на безвозмездной основе, – подчеркнул руководитель департамента. потребительской сферы края Роман Куринный.

По итогам совещания до 1 октября главам районов Кубани дано поручение организовать эту работу на местах.

При этом торговые объекты, предоставленные фермерам на льготных условиях, не должны передаваться в субаренду,