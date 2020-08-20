Фермерам Кубани предоставят торговые места на льготных условиях

Фото администрации КК
На Кубани около 80% сельхозпродукции фермерских хозяйств продается на рынках, ярмарках и передвижных объектах.
На совещании в администрации края проанализировали потребность фермеров в торговых местах и возможность организовать для них новые возможности для сбыта продукции.
- Для этого следует предусмотреть дополнительные льготные условия. В частности, фермеры должны иметь возможность получать места торговли без проведения торгов или на безвозмездной основе, – подчеркнул руководитель департамента. потребительской сферы края Роман Куринный.
По итогам совещания до 1 октября главам районов Кубани дано поручение организовать эту работу на местах.
При этом торговые объекты, предоставленные фермерам на льготных условиях, не должны передаваться в субаренду,