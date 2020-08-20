Винзаводы Кубани приняли первый сбор винограда

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В Краснодарском крае несколько дней назад стартовала уборка винограда. Раньше всех вышли на плантации в Темрюкском районе. В этом году рвать кисти начали в обычные сроки. Уже собрано 16 тысяч тонн урожая.

- Из-за погоды в этом году урожай немного меньше, гроздь менее плотная, что лучше для качества винограда, – рассказали эксперты.

18 августа первый сбор винограда принял винзавод «Фанагория».

- Убирать виноград для вин высших ценовых категорий будем вручную, а для недорогих вин гроздья будут собираться максимально бережно с помощью нового комбайна, - отметили на предприятии.

Этой осенью «Фанагория» планирует посадить еще около 200 га новых виноградников.

Ранее «Комсомолка» сообщала, объемы урожая за пять лет выросли почти на 40 тысяч тонн. В этом году планируется собрать 210-215 тысяч тонн винограда.