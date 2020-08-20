Вениамин Кондратьев рассказал, как в этом году будут учиться школьники с 1 сентября

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в этом году на Кубани обучение в школах с 1 сентября начнется в очном формате.

– Все школы в регионе готовы принять детей 1 сентября. Сейчас эпидситуация позволяет нам начать учебный год в очном формате, правда с особыми мерами предосторожности, – сообщил глава Кубани.

В День знаний оставили праздничные линейки, но не для всех. На них придут только 1, 9 и 11 классы.

В школах составили расписание уроков так, чтобы свести контакты детей к минимуму. Если обычно дети ходили по кабинетам, то с 1 сентября этого года уроки будут проходить по всем предметам у каждого класса в одном помещении. Теперь по кабинетам будут ходить учителя.

Ранее «Комсомолка» сообщала, во все школы закупят устройств обеззараживания воздуха, на входах будут вести температурный контроль и журнал учета.