В Тимашевске ремонтируют инфекционное отделение районной больницы

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В Тимашевской ЦРБ начали делать капитальный ремонт одного из отделений. На обновление помещений выделили 4,3 миллиона рублей.

– Сейчас на этажах инфекционного отделения рабочие делают отмостку, ремонтируют стены, полы и потолки, также планируется заменить окна и двери, а также обновить систему вентиляции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас отделение закрыто. Пациентов перевели в соседние отделения. Ремонт планируют закончить в ноябре этого года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре открылся новый центр помощи онкобольным. Новый центр расположился в краснодарской городской поликлинике №7. Здесь будут диагностировать злокачественные опухоли, направлять больных в онкодиспансер для оказания помощи.