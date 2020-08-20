В Краснодаре продолжают дезинфицировать общественный транспорт

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В краевом центре продолжается комплексная обработка транспорта и общественных мест. Поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами и антисептическими препаратами.

- В Краснодаре для обеззараживания поверхностей используют гипохлорит кальция. Ночью специалисты дезинфицируют дороги и тротуары, днем — остановки, подземные пешеходы, подъезды, детские игровые площадки, скверы, парки и общественный транспорт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В салоны общественного транспорта перед выходом на линию и после возвращения в депо протирают поручни и двери.

Напомним, в крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября. Усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях. Жители по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции, правда, не все.