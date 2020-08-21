Под Туапсе машина насмерть сбила пешехода

Фото: ЧП Краснодар

Смертельное ДТП произошло 20 августа около 20:30 в поселке Новомихайловском. На трассе недалеко от пансионата «Восток» машина сбила женщину. Очевидцы сообщают, что пострадавшая скончалась от полученных травм.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Они выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Местные жители отмечают, что на месте аварии был наземный пешеходный переход, его заменили на подземным. Но пешеходы переходят дорогу по оживленной магистрали прямо перед проезжающими машинами.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Динском районе 18-летний молодой человек на «ВАЗ 21140» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель с травмами был госпитализирован. Выяснилось, что водительское удостоверение он не получал.