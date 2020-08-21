Температура воды в Черном море 21 августа 2020 года: теплее всего в Лазаревском

Фото: pogoda.turtella.ru

В августе температура воды в Черном море ниже, чем в июле - держится на уровне 26 градусов. Такая отметка считается нормальной для этого месяца.

По данным синоптиков, 21 августа самое теплое море в поселке Лазаревском под Сочи, здесь вода 26,4 градуса. Чуть ниже в самом Сочи – 26,2. Такая же температура воды и в Туапсе и районных поселках.

В Геленджике 21 августа температура воды в Черном море 25,6 градусов. В Новороссийске – 25 градусов. А в Анапе холоднее всего, здесь море 24,4 градуса.

В Азовском море вода тоже не сильно теплая. В Темрюке вода сегодня 24,6 градуса, а в Тамани – 24,4 градуса.

Синоптики отмечают, что сегодня, 21 августа, в Краснодарском крае пройдут дожди. Они и собьют сильную жару.