Краснодарский край накрыли дожди

Кратковременные дожди возможны до конца недели Фото: Виталий КАРНАУХ

Накануне МЧСники распространили экстренное предупреждение по сильной жаре. Пекло в регионе стояло целый день, в некоторых районах температура воздуха достигала 39 градусов. Не исключено, что парило перед осадками.

В ночь на 21 августа над Кубанью нависла черная туча. Дожди прошли в нескольких муниципалитетах. Но синоптики уверяют, что осадки возможны на протяжении суток. 21 августа объявили предупреждение по непогоде.

Фото: yandex.ru/pogoda на 9 утра 21 августа

Температура воздуха в крае опустилась до 25 градусов.

- До конца суток 22 августа местами в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого управления МЧС.

На Черноморском побережье возможны смерчи.

- С 20 по 22 августа может подняться уровень воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок, а также формирование смерчей над морем на участке от Анапы до Магри, - сообщают в экстренных службах.