Молодежь Кубани принимает участие в донорской акции

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первый день донорской акции прошел в Краснодаре и Славянске-на-Кубани. Пришли сдать кровь десятки молодых людей.

- Станция переливания крови провела акцию «Донорские субботники #Оставайсядонором». В первый день ее участниками стали 122 человека. Молодежь сдала около 60 литров донорской крови, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мероприятие организаторы приурочили к празднованию Дня Государственного флага РФ. Он отмечается 22 августа.

Мобильный комплекс разъезжает по всем районам Кубани. 22 августа центр заготовки крови будет принимать кровь у молодежи в станице Динской. Комплекс будет базироваться и встречать доноров на территории местной поликлиники.