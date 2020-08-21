В Анапе снесли незаконную базу отдыха

Фото: УФССП РФ по краю

Бизнесмен брал в аренду участок в особо охраняемой природной территории регионального значения - природном парке «Анапская пересыпь». Здесь он построил бузу отдыха. Но через несколько лет договор аренды был расторгнут через суд. А участок предприниматель должен вернуть без построек.

- Арендатор обязан вернуть участок свободным от каких-либо строений и сооружений. Демонтажу подлежал целый ряд строений: фундаменты, здания, недостроенный бассейн и прочее, находящиеся на участке общей площадью 50 000 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Добровольно снести строения должник отказался. Для демонтажа базы отдыха привлекли группу быстрого реагирования судебных приставов. Рабочие уже снесли стены всех строений, осталось демонтировать фундамент.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе отменили строительство сразу 24 многоэтажек у моря. Власти начали разработку нового генплана курорта. Работа над документам будет завершена к концу 2021 года.