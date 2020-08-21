Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 21 августа увеличилось на 89. Фото: Виталий КАРНАУХ

Коронавирус в Краснодарском крае - 21 августа. Оперативный штаб продолжает публиковать ежедневные сводки по числу заболевших коронавирусом в нашем регионе. По данным на утро 21 августа, в Краснодарском крае за последние сутки выявили еще 89 новых заразившихся COVID-19.

Заболевшие выявлены в 16 муниципалитетах края.

- В Краснодаре выявили 56 случаев, в том числе трое детей. В Северском районе заболели восемь человек, в Туапсинском зафиксировано пять пациентов с Covid-19. По четыре пациента в Анапе и Динском районе, два – в Новороссийске. По одному зараженному в Славянском, Староминском, Тбилисском, Калининском, Ейском, Новокубанском, Павловском, Красноармейском районах, а также в Армавире и Геленджике, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ, еще четверо - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, вчера, 20 августа, на Кубани коронавирус подтвердился у 84 человек.