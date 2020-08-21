В Новороссийске за неуплату налогов и алиментов арестовали 20 машин

Фото: УФССП РФ по краю

В Новороссийске приставы и сотрудники ГАИ провели совместный рейд. Специалисты выявляли должников по налогам и алиментам. За один день удалось взыскать два миллиона рублей.

- В городе-герое специалисты проверили более 100 транспортных средств, в арестовали 20 автомобилей. Общая сумма задолженностей, числящихся за их владельцами, составила более двух миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Подобные рейды проводятся на территории всего края. Для выявления должников используется аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Он оповещает о выявлении номерного знака из базы данных должников. После этого автомобиль останавливают сотрудники ДПС, а судебные приставы проводят с водителем работу по взысканию задолженности.