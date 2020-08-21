СК и ФСБ проверяют бывшего директора комитета земельных отношений Северского района

Расследование продолжается

Мужчина работал директором комитета земельных отношений в Северском районе в 2017 году. С целью выгоды он похищал участки, обманывая местных жителей.

- Чиновник обманул жителей района, среди которых были и инвалиды. Мужчина говорил, что оформит на них землю без конкурсных процедур. А потом на формально предоставленных местным жителям земельных участках он возвел объекты капитального строительства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Учитывая неосведомленность местных жителей, чиновник мог продать участки третьим лицам, рыночной стоимостью свыше 42,5 миллионов рублей, добавили в УФСБ России по краю.

Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, а также шести эпизодах приготовления к мошенничеству. Прокуратура региона также взяла расследование дела под свой контроль.