Жертвами коронавируса на Кубани стали три человека

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В Краснодарском крае скончались три человека с диагнозом COVID-19. За последние сутки летальные случаи произошли в Армавире и краевой столице.

- В краснодарской больнице умер 68-летний житель Крымска. Он тяжело переносил инфекцию и был переведен в краевой центр. Здесь его подключили к ИВЛ. У больного развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, синдром полиорганной дыхательной и почечной недостаточности. Несмотря на все усилия медиков, пациент скончался. У него было сопутствующее заболевание – астма, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Армавире скончалась 70-летняя местная жительница. У нее также был положительный результат на коронавирус и двусторонняя пневмония. В этой же больнице умерла 60-летняя женщина с таким же диагнозом. Из-за тяжелой формы болезни, а также сопутствующих заболеваний пациентку спасти не удалось.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 21 августа за последние сутки выявлено 89 человек с коронавирусом.