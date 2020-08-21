Краснодарский край стал вторым в стране по сбору тепличных овощей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

О том, что Кубань попала в тройку лидеров по сбору тепличных овощей, рассказали в Министерстве сельского хозяйства РФ. По их данным, в крае уже собрали 78,8 тысяч тонн овощей в зимних теплицах. Это почти 1/10 от общей урожайности всей страны – 898,4 тысячи тонн.

В региональном минсельхозе заявили, что тепличных овощей в Краснодарском крае столько, что хватает не только самим, но и для поставки в соседние субъекты. В крае есть и свои лидеры по производству. Это муниципалитеты: Тимашевский, Диснкой, Северский, Белореченский и Красноармейский районы.

В администрации края отметили, что за последние шесть лет мощности производимого объема выросли. Так, суммарная площадь всех теплиц увеличилась в два раза, вследствие этого – повысилась и производительность. В них помимо привычных всем помидоров и огурцов выращивают еще и болгарский перец, баклажаны, а также зелень – петрушку, укроп, лук, базилик и т.д.