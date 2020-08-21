В Сочи через границу женщина пыталась пронести в чулках пять блоков сигарет

Фото: пресс-служба Сочинской таможни

В Сочи внимание таможенников привлекла женщина в «зеленом коридоре». Когда жительница Абхазии проходила через металлоискатель, устройство просигнализировало о возможном незаконном товаре. Оказалось, что под одеждой женщина спрятала несколько сигаретных блоков.

- В результате личного досмотра под платьем в чулках у гражданки Абхазии нашли 50 пачек сигарет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни.

32-летняя жительница Абхазии рассказала пограничникам, что спрятала сигареты под одежду, потому что знала о запрете перемещения табачной продукции через границу. Она хотела заработать и продать сигареты в России. Стоит отметить, что за это не первый поход с контрабандой. Аналогичное правонарушение женщина совершает уже в пятнадцатый раз. Продукция изъята, а гражданка в очередной раз заплатит штраф.