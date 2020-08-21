В поселке Индустриальном Краснодара сносят мноэтажку

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Многоквартирный самострой в поселке Индустриальной начали сносить утром 21 августа. Трехэтажное здание уберут на участке по улице Степной.

- Трехэтажное здание демонтируется по решению суда. Срок разрешения на возведение дома истек в 2015 году, также застройщик превысил параметры разрешенного строительства - он начал строить дом более чем в два раза большей площади, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Арест на объект был наложен еще в 2016 году. Несколько лет шли судебные разбирательства. В итоге суд обязал застройщика снести два недостроенных к этому времени многоквартирных дома.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе снесли незаконную базу отдыха. Она находилась в природном парке. Демонтажу подлежал целый ряд строений.