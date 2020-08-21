В Сочи завершен капремонт нового учебного корпуса гимназии №6

Фото мэрии Сочи

В преддверии нового учебного года в Сочи завершен капремонт нового корпуса гимназии №6 в густонаселенном микрорайоне Макаренко

1 сентября здание, рассчитанное на 1100 мест примет учеников с 5 по 11 класс. Корпус оборудован по последнему слову техники.

Современное оборудование закуплено для профильных классов по различным предметам, полностью обновлен и пищеблок.

Полностью переоборудованы также библиотека и актовый зал. В учебном корпусе также начнут работу секции по робототехнике, дизайну и различным видам спорта.

В здешнем Центре инклюзивного образования в новом учебном году будут учиться 76 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сдача нового объекта крайне важна для Сочи. Число учеников городских школ за последние 10 лет выросло на 30 тысяч.

– Это серьёзный вызов для города. Ежегодно мы строим дополнительные блоки и школы. Новый корпус гимназии № 6 стал для нас настоящим подарком. Бюджет, который потребовался на капитальный ремонт учреждения – около 300 миллионов рублей, что в 3,5 раза ниже, чем нам потребовалось бы на строительство такого же помещения с нуля, – отметила начальник управления науки и образования администрации города Ольга Медведева.