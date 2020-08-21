Трижды ударивший женщину ножом 42-летний житель Кубани предстанет перед судом в Адыгее

Фото СК РФ

17 июня 2020 года 37-летняя жительница поселка Гончарка Гиагинского района Адыгеи выпивала у себя дома с подругами и 42-летним жителем Белореченска.

Во время обильного застолья между хозяйкой дома и гостем произошла ссора.

Придя в бешенство, подогретый спиртным мужчина трижды ударил свою визави ножом в грудь, отчего она скончалась на месте.

Гость из дому сбежал А одна из подруг женщины вызвала на место бригаду «Скорой» и полицию.

- Гиагинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела по факту по факту убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ), совершенного местным жителем,- сообщает СУ СК по Адыгее.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.