На Кубани освоено почти 60% средств нацпроекта по поддержке предпринимательства

Фото администрации КК

Численность занятых в МСП жителей края по итогам первой половины 2020 года достигла почти 755 тысяч человек.

Краевые власти прилагают максимум усилий ,чтобы это число выросло. Для этого используются и возможности федерального нацпроекта по поддержке предпринимательства.

В регионе продлены сроки действия антикризисных займов под 0,1% и 1% от краевого фонда микрофинансирования, а также введен еще и новый займ под 3% годовых для бизнесменов, чей доход сократился в 2 и более раза в период карантина.

Кроме того, край компенсирует полностью затраты бизнеса до 100 тыс. рублей по выходу на новый рынок интернет-торговли.

– Антикризисные меры не мешают реализации нацпроекта по поддержке МСП: мероприятия профинансированы из бюджета своевременно и в полном объеме. Более 58% из 1,5 млрд рублей уже освоено, – рассказал замглавы края Игорь Галась.