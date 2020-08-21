В Усть-Лабинске открылась новая спортплощадка для тренировок по нормам комплекса ГТО

Фото Минспорта КК

В Усть-Лабинске открылась специализированная спортивная площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО.

Площадка сделана согласно самым современным требованиям и стандартам - новое покрытие почти полностью исключает получение травм.

Спортивный объект оборудован перекладинами, брусьями, скамьями и тренажерами для тренировки различных групп мышц.

- Это позволяет не только выполнять обязательные нормативы ГТО, но и эффективно подготовиться к ним с помощью различных тренажеров, – сообщили в региональном Минспорта.

Оборудование для площадки на сумму более 1 млн рублей приобретено по программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Всего в регионе до конца 2020 года планируется создать 8 таких объектов.