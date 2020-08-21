С начала года на Кубани открылись 6 центров амбулаторной онкопомощи

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Новые центры амбулаторной помощи онкобольным предназначены для обследования пациентов с подозрением на злокачественные опухоли.

В 2020 году такие амбулатории открылись в Кущевской ЦРБ, горбольницах Армавира и Кропоткина, в поликлиниках №7 и №25 краевого центра, а также в поликлинике №5 Новороссийска. Этим список еще не заканчивается.

– До конца года начнут работу еще два центра онкологической помощи: в краснодарской поликлинике №15 и в поликлинике №2 Сочи, – сообщили в региональном Минздраве.

В первом полугодии 2020 года в новых центрах уже прошли лечение и обследование более четырех тысяч жителей региона.

Наиболее активно эта работа идет в Белореченске, Кропоткине и Выселковском районе.