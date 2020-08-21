Работы в рамках нацпроекта «Благоустройство» на Кубани выполнены на 80%

Фото администрации КК

В рамках нацпроекта по благоустройству в крае ведется работа на 76 общественных и 5 дворовых территориях.

Еще более 230 объектов планируется отремонтировать за средства муниципальных бюджетов и привлечения средств инвесторов.

На благоустройство территорий региона по нацпроекту потрачено более 1,9 млрд рублей, из них 1,7 млрд – это федеральные и краевые деньги.

- На сегодняшний день исполнение работ по объектам, реализуемым за счет средств субсидии, составляет около 80%, – рассказали в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

Работы по благоустройству полностью завершены еще на 15 общественных и 2 дворовых территориях в 13 муниципалитетах края. Полностью работа в рамках нацпроекта будет завершена в сентябре.