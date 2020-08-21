Губернатор Кубани встретился с участниками проекта «Архитекторы.рф»

Фото администрации КК

Участники образовательного проекта - молодые специалисты, посещают крупные и малые населенные пункты по всей России, оценивают уровень развития городской среды на местах. Архитекторы встречаются с местными властями, посещают лекции региональных экспертов и проводят самостоятельные исследования.

Губернатор во время встречи с архитекторами поинтересовался их «свежим взглядом» на развитие территорий региона.

– На ваших молодых плечах – ответственность за облик городов и комфорт жизни людей. В крае строится много жилья – мы в лидерах России по этому показателю. Важно, чтобы за количеством мы не теряли качество, строили не точечно, а комплексно, – сказал Вениамин Конлратьев.

Главный архитектор администрации Зеленоградского городского округа Илья Поздняков спросил, как при высоких темпах строительства региону удается сохранять зеленые зоны. По словам Вениамина Кондратьева, большая заслуга в данном случае принадлежит общественникам, которые следят за соблюдением градостроительных норм.

– Мы курорт для всей страны и курортом должны остаться. Сейчас есть проблемы в Горячем ключе, мы их решаем, останавливаем застройку приморских городов, – подчеркнул глава региона.