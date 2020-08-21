Пробки в сторону Черного моря по трассе Краснодар - Новороссийск 21 августа 2020: стоит Архипо-Осиповка

Дороги в регионе полупустые. Фото: Михаил ПАТЛИС

Традиционно "Комсомольская правда" - Кубань" рассказывает своим читателя о том, какие их ожидают пробки в сторону Черного моря по трассе Краснодар - Новороссийск. Сезон подходит к концу, побережье постепенно пустеет. А это означает, что вскоре на кубанских дорогах образуются многокилометровые заторы. Преодолеть их решатся не единицы, а большинство - домой ведь нужно добраться. Однако пока волноваться не стоит - трасса Краснодар - Новороссийск, можно сказать, почти свободна. Интересно только: с чем это может быть связано?

Итак, если вы решите отправить к Черному морю (или обратно) по трассе через станицу Северскую, то небольшие заторчики будут поджидать автомобилистов в поселке Ильском, затем в станице Холмской. Абинск, Крымск, на удивление - Нижнебаканская и Верхнебаканский - проехать не составит никакого труда. В этих населенных пунктах дороги не загружены.

Серьезная пробка начнется прямо на подъезде к самому Новороссийску. Владимировка, Кирилловка - багровые на Яндекс.Картах. Стоит и улица Ленина, Анапское шоссе, Кутузовская, Васенко, часть Сухумского шоссе.

Трасса из Краснодара в Новороссийск через Горячий Ключ также практически свободна. Адыгейск, Саратовская, Горячий Ключ, Молдовановка, Дефановка - все "зеленое" на Яндекс.Картах. Небольшой дорожный коллапс на развилке М4 в селе Горское. Но это объясняется проведение ремонтных работ. Следующая пробка - в Архипо-Осиповке, Геленджике.