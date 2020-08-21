В Сочи СК «Неометрия» возводит ЖК «Фрукты»

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

ЖК «Фрукты» расположился в Адлерском районе Сочи – посреди гор, моря и зелени. Это район с новыми дорогами, новой сетевой и инженерной инфраструктурой, системой «Безопасный город».

Рядом расположен Олимпийский парк, «Сочи-Парк», образовательный центр «Сириус», природный орнитологический парк, трасса «Формулы-1». В шаговой доступности муниципальная школа, детские сады, поликлиника, рынки и супермаркеты.

До пляжа ехать 5 минут, 4 минуты до ж/д вокзала «Олимпийский парк», полчаса ехать до курорта «Красная поляна», 9 минут до аэропорта «Сочи».

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

Во дворах домов жилого комплекса можно будет гулять с детьми в тени фруктовых деревьев, заниматься спортом на тренажерах и играть в футбол на спортивном поле. Здесь построен корт для тенниса, велодорожки, волейбольная площадка, площадка для питомцев, места для настольных игр, детский развлекательный комплекс нового поколения, площадки для йоги, тенистые беседки для отдыха. По периметру ЖК будет построены большая парковка, места хватит всем.

Квартиры – на любой вкус! Студии от 31 до 42 кв. м, 1-комнатные от 31 до 48 кв. м, 2-комнатные от 51 до 76 кв. м, 3-комнатные от 76 до 97 кв. м. В каждом доме стильно оформлены подъезды, доступ по магнитному ключу, колясочные и велосипедные помещения, два лифта (грузовой и пассажирский), навигация на этажах.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

Дома ЖК «Фрукты» построены так, что зимой в них тепло, а летом прохладно. Толщина межквартирных стен составляет 200 мм, что позволяет сохранять высокое шумоподавление. Стеклопакеты не требуют замены при ремонте. В каждой квартире можно экономить на отоплении, так как есть функция контроля температуры. Также в ЖК – круглосуточная бесперебойная подача воды, а из кранов всегда течет горячая вода за счет циркуляции.

У ЖК собственная управляющая компания, за плечами которой восемь лет опыта обслуживания жилых комплексов. За девять лет строительная компания «Неометрия» построила и сдала в срок 14 объектов в разных городах юга России, обеспечила качественным жильем более 8500 семей.