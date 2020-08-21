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Полиция и сотрудники ФСБ в Темрюкском районе изъяли более 15 тонн самопального алкоголя

Производство контрафакта было поставлено на промышленные рельсы
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото ГУ МВД по краю

Фото ГУ МВД по краю

Полиция, совместно с сотрудниками УФСБ России по краю в нескольких частных домах Темрюкского района обнаружили три нелегальных цеха по производству алкоголя.

Изготовление поддельного спиртного здесь было поставлено прямо-таки на промышленные рельсы. Местные бутлегеры освоили производство нескольких видов продукции.

- В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для производства алкогольной продукции: шланги, бочки, пластиковые бутылки, красители и ароматизаторы. Также из незаконного оборота изъято свыше 15 тысяч литров вина, коньяка и чачи, - сообщает ГУ МВД по краю.

Однако, даже это оказалось далеко не полным списком находок. В ходе дальнейших обысков в другом доме оперативники нашли еще и этиловый спирт. Изъято 5 тысяч литров этой жидкости,

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.1 УК РФ .

Следствие по делу продолжается.

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