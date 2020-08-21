Новороссийцы сливают свое «добро» в море

Однако таких граждан наказывают.

«Предприимчивые» или, быть может, самые наглые жители Новороссийска придумали легкий способ избавления от своего «добра», которое они спускают по канализационным трубам. Платить в этом случае не приходится.

Граждане выводят трубы из своих домов в городские ливневки, по которым, по сути, должна течь только дождевая вода. По ним канализационные стоки попадают в Черное море. Поэтому с незавидной периодичностью у берегов Новороссийска плавают странные «хлопья».

Однако таких граждан наказывают. Накануне в отделе экологической безопасности города рассказали о работе межведомственной комиссии, которая занимается мониторингом негативного воздействия сточных вод на окружающую среду. Иными словами, отдел ищет граждан, которые вывели свои трубы в ливневки. С начала года удалось выявить 409 нарушителей. 387 из них уже устранили, составлено 405 протоколов.

- К сожалению, до сих пор есть те, кто позволяет себе незаконно сливать свои хозяйственно-бытовые воды в ливневки и речки города, не своевременно откачивать септики. Тех, кто сознательно идет на нарушение природоохранного законодательства, не волнует, что нечистоты прямым ходом попадают в Черное море! Это наносит невосполнимый вред экологии, - говорят в отделе экологической безопасности.