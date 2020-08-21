Строительная компания АСК досрочно выдала ключи новоселам ЖК «Ясный»

Фото: пресс-служба СК АСК.

21 августа 2020 года строительная компания «АСК» (входит в состав Группы компаний «АВА») вручила ключи 340 счастливым новоселам жилого комплекса «Ясный» литер 2. Новостройка находится по адресу: Краснодар, ул. Гидростроителей, 62.

В связи с ограничениями по недопущению распространения коронавирусной инфекции были предусмотрены все меры по соблюдению масочного режима. С соблюдением всех мер в этот день новоселов встретил праздничный мюзикл «В стране пчел» и мастер-классы для детей. Конкурсы, подарки и, конечно, памятные фотографии сопровождали новоселье.

Многие новоселы уже в ближайшее время планируют переезд в собственные квартиры, и дома наполнятся смехом детей, а сегодня новые хозяева «Ясный» литер 2 внимательно принимали свои квартиры и оформляли необходимые документы.

Весь коллектив строительной компании «АСК» и линии генерального подряда от всей души поздравляют жителей «Ясный» литер 2 с новосельем. Сданный дом введен в эксплуатацию согласно проектной декларации с опережением заявленных сроков строительства.

В Сентябре 2020 года в эксплуатацию будет введено еще 2 жилых комплекса ЖК «FRESH» и «Марсель2».