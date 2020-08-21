Туристы в Сочи могут купить билеты на экскурсии через приложение

В приложении со временем будут пополняться список достопримечательностей, куда продают билеты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоять в длиннющих очередях отдыхающим в Сочи больше не придется. Канатная дорога на Красной Поляне или музей в центре курорта – сейчас людям приходится томиться в ожидании у кассы или передавать деньги гиду. Это долго, да и далеко небезопасно – коронавирус по-прежнему распространяется.

Теперь туристы смогут приобрести билеты онлайн. В Google Play стала доступна демо-версия приложения BILLETICK. Его создатели — фонд «Атом» и стартап Billetick LLС. Но в ближайшее время можно будет купить билеты на посещение достопримечательностей курорта.

- Приобрести можно будет билеты на экскурсии, концерты, семинары, а также в парки и музеи Сочи, - рассказывают создатели.

Полноценно сервис заработает уже в сентябре. Кроме того, в приложении со временем будут пополняться список достопримечательностей, куда продают билеты.

- Совместно с Billetick для наших пользователей мы планируем сделать возможность покупать не только билеты на подъемник в Красной поляне, но и в Сочинский национальный парк», — рассказал руководитель стартапа GuideGo Степан Винограденко.