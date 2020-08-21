Для обеспечения Новороссийска водой пробурят десятки новых артезианских скважин

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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своем Инстаграм сообщил о серьезной угрозе стабильности водоснабжения города. Неберджаевское водохранилище, из которого осуществляется забор воды для нужд Новороссийска обмелело более чем в 6 раз.

Сейчас в водоеме менее 1 миллиона кубометров воды при норме в более чем 6,3 миллиона.

Однако,на водоснабжение города может пойти всего 400 тысяч кубов, исключая неприкосновенный пожарный запас.

-С учетом вычета этих объемов в водохранилище остается порядка 400 тысяч кубов для жителей Новороссийска,- пишет мэр.

Выход из этой более чем серьезной ситуации глава города видит в создании дополнительных артезианских скважин неподалеку от станицы Троицкой Крымского района края. Уже сейчас они способны дать Новороссийску около 3 тысяч кубометров воды в сутки.

До конца 2020 года дополнительно планируется пробурить еще 4, а в период до 2024 года скважин станет не менее сорока. Это должно отчасти снять напряженность в обеспечении Новороссийска водой.

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