Пробки в сторону Черного моря по трассе Краснодар – Сочи 21 августа 2020: «стоят» серпантины под Туапсе

Рассказываем о том, какие пробки в сторону Черного моря 21 августа 2020 ожидают кубанцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждую пятницу «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает свои читателям о том, какие пробки в сторону Черного моря ждут жителей и гостей региона. На удивление, конец рабочей недели 21 августа показывает, что трассы региона почти свободны. Что на это влияет, неизвестно. Возможно, стоит предположить, что багровыми на Яндекс.Картах дороги станут в самом конце августа, когда отдыхающие поедут домой.

Итак, что же ждет автомобилистов на кубанских дорогах к Черному морю 21 августа? Ровным счетом, ничего. Серьезных коллапсов практически нет.

По трассе М4 «Дон» от Краснодара до развилки у Джубги заторов нет вообще. Спокойно можно проехать Горячий Ключ, Молдовановку, Дефановку. А вот в Джубге придется немного простоять. Здесь сезонные пробки. Дальше затор ожидает в Новомихайловском. Этот транспортный коллапс, наверное, можно назвать самым крупным на территории Кубани 21 августа. Закончится пробка аж в Ольгинке. Но радоваться не стоит. В Туапсе – та же песня. Серпантины от Туапсе до Сочи также грозят большим транспортным потоком.