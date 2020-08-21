Системы учета электроэнергии на высоковольтных подстанциях станут цифровыми

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Работы проводятся в рамках программы развития интеллектуального учета электроэнергии и концепции группы «Россети» - «Цифровая трансформация 2030».

В ходе модернизации новые цифровые системы учета появятся сразу на 58 подстанциях трех распределительных пунктах Адыгейского филиала «Россети Кубань». В настоящее время работы ведутся в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края, Гиагинском, Майкопском, Кошехабльском, Красногвардейском, Шовгеновском районах Республики Адыгея и пригороде Майкопа.

Новые автоматизированные устройства будут обеспечивать сбор и передачу данных о потреблении электроэнергии абонентами подстанции. Помимо модернизации приборов учета, энергетики также проведут техническое обслуживание и ремонт энергооборудования.

Как сообщили в компании «Россети Кубань», все работы по установке систем учета специалисты планируют завершить до конца текущего квартала.

- Масштабная модернизация системы учета электроэнергии с внедрением цифровых комплексов с функциями удаленного сбора и передачи данных способствует повышению качества учета электроэнергии, снижению потерь в сетях и предотвращению незаконного потребления электричества, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Напомним, Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией свыше 520 тысяч жителей, а также предприятия и социальные объекты восьми муниципалитетов. В зоне ответственности подразделения Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края.