Совет общественных казачьих организаций планируют создать на Кубани

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Об этом шла речь на встрече вице-губернатора региона Сергея Пуликовского с главами казачьих общественных объединений.

Государственная стратегия в отношении казачества призвана помочь консолидации и организовать взаимодействия между казачьими обществами.

– Помимо реестровых казаков, у нас в крае есть много обществ, которые активно работают и вносят свой вклад в развитие кубанского казачества. Нам необходимо выстроить правильную систему взаимодействия, – сказал Пуликовский.

Для этого в регионе намерены создать совет, который скоординирует работу по различным направлениям – от патриотического воспитания молодежи до развития агротуризма.