Мэрия Геленджика опровергла слухи о закрытии пляжей из-за прорыва канализации

Фото: администрации Геленджика.

Днем в пятницу, 21 августа, в Сети появилось видео, которое снял один из отдыхающих в Геленджике. Автор ролика хотел пройти к морю, но там его остановила сотрудница пляжа, которая сказала, что купаться запрещено. На кадрах женщина говорит, что причиной закрытия пляжей стала авария. Якобы произошел прорыв канализации и сточные воды попали в море.

Однако сразу же после публикации этого ролика администрация Геленджика поспешила успокоить туристов.

- Никакого прорыва канализации в районе отеля «Приморье» не было, - сообщают сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии курорта. - Непроверенные данные о том, что на одной из центральных канализационной насосной станции Геленджика произошел неконтролируемый выброс канализационно-сточных вод, стали копировать различные паблики.

Как сообщил начальник участка КНС и КС «Концессий» Сергей Маринич, все станции работают в штатном режиме.

- Утечек и порывов нет и не было, - уточнил сотрудник.