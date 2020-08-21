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НКО России и Абхазии реализуют совместный общественный проект

Целью сотрудничества стало взаимодействие институтов гражданского общества
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото мэрии Сухума

Фото мэрии Сухума

Краснодарская краевая общественная организация «Центр национальных культур» реализует проект «Краснодар - Сухум – территория добрососедства» с использованием гранта президента РФ.

Проект в области развития общественной дипломатии и поддержке соотечественников нацелен на расширение международного сотрудничества институтов гражданского общества России с Республикой Абхазия через установление контакта и создание условий для взаимодействия активистов НКО города Сухум и Краснодарского края.

«Социальная значимость выбранного направления крайне высока. Уверен, что общими усилиями мы выполним поставленные задачи и сможем вывести на новый этап взаимоотношения наших братских народов» - отметил председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальных культур» Василий Чанба.

В рамках реализации проекта предусмотрены семинары активистов НКО двух стран в Абхазии и России для обмена опытом работы.

А осенью 2020 года в Сухуме представители сторон определят формы и порядок дальнейшего сотрудничества.