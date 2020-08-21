РНКБ расширил возможности ипотечного кредитования для физических лиц

Благодаря собственной системе дисконтов и очередному снижению ставки, клиенты банка теперь могут оформить кредит на приобретение жилья по ставке – от 6,8% годовых.

Банк предоставляет ряд дисконтов в размере: 0,5% клиентам, относящимся к льготной категории, 0, 5% при выходе на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительно решения по кредиту и 1,2 % при первоначальном взносе в размере не менее 50% от стоимости жилья и сумме кредита от 5 млн рублей. При этом все дисконты могут суммироваться.

Помимо этого, в банке действует Программа лояльности, в рамках которой клиенты также могут получить дополнительную скидку к ставке в размере до 0,6%, при выполнении условий Программы.

Новые ставки будут распространяться как на вновь создаваемые заявки, так и на кредиты которые уже согласованы, но не выданы. Более детально с условиями ипотечных программ РНКБ можно ознакомиться на сайте банка.

Стоит отметить, что ипотечные кредиты выдаются сроком до 25 лет в размере от 600 тысяч. Первоначальный взнос по-прежнему составляет от 10%.

Кроме того, РНКБ является активным участником льготных программ «Госсподдержка2020» и «Семейная ипотека», ставки по ипотечных кредитам в рамках этих программ составляют соответственно: 6,5% и 6% годовых. Доля заявок по программе «Госсподержка2020» превысила 32% от общего количества поданных заявок на ипотечные кредиты. Подать заявку на получение ипотечного кредита можно дистанционно на сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ24/7».

«РНКБ вновь снизил процентные ставки по ипотечным программам на приобретение строящегося и готового жилья, а также по программам рефинансирования ипотечных кредитов. Это дает возможность большему количеству клиентов воспользоваться ипотечными программами банка и улучшить свои жилищные условия. По объемам выдач ипотечных кредитов РНКБ стабильно входит в ТОП-20 ипотечных банков РФ, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Банка Николай Билан. - Ипотечный портфель банка достиг отметки в 22,5 млрд рублей и в среднесрочной перспективе, при существующей динамике, ипотечный портфель превысит 30 млрд. рублей».