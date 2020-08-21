В Сочи проверят автобусы, которые перевозят организованные группы детей. Фото отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи

В Сочи с 24 по 28 августа будет проводиться третий этап краевой профилактической операции «Автобус». Ее главная цель - предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта.

- Будет усилен контроль за автобусами на постах «Магри» и «Псоу». Особое внимание намечено уделить перевозке организованных групп детей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковник полиции Александр Кузьмин.

Как писала «Комсомолка», в июле в Сочи проверяли правила перевозки детей в автомобилях. Рейды сотрудники ГИБДД проводили совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних