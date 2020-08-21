В Краснодаре на автобусной остановке девочка едва не погибла от аллергической реакции. Фото: архив КП

В Краснодаре на автобусной остановке потеряла сознание двухлетняя девочка. Ее мама не растерялась: схватила дочь и побежала в ближайшее медицинское учреждение. Рядом оказалось хирургическое отделение Краевой стоматологической поликлиники.

Девочка уже не дышала и посинела. Врачи моментально диагностировали анафилактический шок. Дежурный врач-стоматолог-хирург Максим Дорошенко и медицинская сестра Раиса Новикова начали реанимировать ребенка. Они ввели необходимые препараты, сделали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Когда приехала скорая, у ребенка уже возобновились функции дыхания и сердцебиения. Бригада неотложки продолжила реанимационные мероприятия по дороге в Детскую краевую клиническую больницу.

- Медицинский персонал Краевой стоматологической поликлиники следил за судьбой малышки. Когда ребенка, наконец, перевели из реанимации, все облегченно вздохнули, - сообщается в официальном аккаунте министерства здравоохранения Краснодарского края в Instagram.