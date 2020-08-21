Уголовное дело возбуждено после крушения учебного самолета на Кубани. Фото: архив КП

После падения учебно-тренировочного воздушного судна L-39 на Кубани возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 13 августа во время тренировочного полета на границе Тихорецкого и Выселковского районов упал учебный штурмовик. Курсанта и инструктора спасла катапульта. Они выжили, а вот авиатранспорт восстановлению не подлежит. По предварительным данным, на высоте у учебно-боевого самолета отказал двигатель. Но точные причины крушения на месте сейчас выясняет специальная комиссия.

- В военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Армавирскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), - сообщили в военной прокуратуре Южного военного округа (ЮВО) ТАСС.

Ранее «Комсомолка» писала, что после крушения учебно-тренировочного воздушного судна на Кубани все полеты L-39 приостановлены с вечера 13 августа до окончания расследования. Это уже второе крушение учебного воздушного судна за полгода.