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Уголовное дело возбуждено после крушения учебного самолета на Кубани

Об этом сообщает военная прокуратура Южного военного округа
Юлия БарановаЮлия БарановаЮлияБаранова
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Уголовное дело возбуждено после крушения учебного самолета на Кубани. Фото: архив КП

Уголовное дело возбуждено после крушения учебного самолета на Кубани. Фото: архив КП

После падения учебно-тренировочного воздушного судна L-39 на Кубани возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 13 августа во время тренировочного полета на границе Тихорецкого и Выселковского районов упал учебный штурмовик. Курсанта и инструктора спасла катапульта. Они выжили, а вот авиатранспорт восстановлению не подлежит. По предварительным данным, на высоте у учебно-боевого самолета отказал двигатель. Но точные причины крушения на месте сейчас выясняет специальная комиссия.

- В военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Армавирскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), - сообщили в военной прокуратуре Южного военного округа (ЮВО) ТАСС.

Ранее «Комсомолка» писала, что после крушения учебно-тренировочного воздушного судна на Кубани все полеты L-39 приостановлены с вечера 13 августа до окончания расследования. Это уже второе крушение учебного воздушного судна за полгода.